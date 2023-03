Bac 2023 : une épreuve de spécialité suspendue après une fuite de sujet

Stoppés en plein élan. Les candidats au baccalauréat en filière Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) ont dû arrêter de composer quelques minutes après le début de l'épreuve de droit et économie ce mardi en raison d'une fuite de sujet. "Il y a eu une fuite du sujet d'éco-droit" du bac STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion), a indiqué le ministère, précisant avoir été informé mardi à 13H58 de cette fuite, pour une épreuve débutant à 14H. La fuite aurait eu lieu sur les réseaux sociaux en fin de matinée, a-t-on précisé.

Dans l’attente de nouvelles instructions, les lycéens sont restés dans leur salle d’examen puis des sujets de secours leur ont été distribués.