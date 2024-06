La plus jeune candidate au baccalauréat 2024 est âgée de seulement neuf ans, et c'est un record dans l'histoire de cet examen. La fillette, inscrite en candidate libre, devrait être en classe de CE2. Pour être à niveau, la jeune élève a récemment passé des épreuves ponctuelles du niveau du contrôle continu.

C'est un record dans l'histoire de l'examen. La plus jeune candidate au baccalauréat général et technologique 2024 a neuf ans, a annoncé vendredi le ministère de l'Éducation nationale.

L'élève de l'académie de Strasbourg, en âge d'être scolarisée en CE2, est inscrite en candidate libre à la session du baccalauréat, qui démarre le 18 juin avec l'épreuve de philosophie, a ajouté le ministère.

La jeune candidate a opté pour les maths et la physique-chimie

Afin de se remettre à niveau, la jeune candidate, qui a choisi les spécialités mathématiques et physique-chimie, a récemment passé "des épreuves ponctuelles, qui correspondent au contrôle continu", a-t-on précisé de même source. Pour l'édition 2024 du bac qui réunit 728.164 candidats, le postulant inscrit le plus âgé a 76 ans (bac général et technologique, dans l'académie de Bordeaux).

Les candidats les plus jeunes au baccalauréat sont "en général plutôt âgés de 12 ou 13 ans", a indiqué Edouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire (Dgesco). L'an dernier, le candidat le plus jeune était âgé de 12 ans (bac général et technologique, dans l'académie de Versailles).

Le bac a été institué par un décret du 17 mars 1808 et sa première édition, sous forme d'épreuves uniquement à l'oral, s'est déroulée en 1809. Les premiers titulaires du diplôme n'étaient que 31. La première femme à obtenir le diplôme, Julie-Victoire Daubié, l'a décroché en 1861, à 37 ans.