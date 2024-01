Pour ou contre l'uniforme à l’école : tour du monde des tenues uniques avec Benjamin Muller

Annoncée par Gabriel Attal, alors ministre de l’Éducation, la tenue unique va être expérimentée en France. C’est le président de la République qui a confirmé cette mesure lors de sa conférence de presse. Tour du monde de l’uniforme avec Benjamin Muller dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Lors de sa conférence de presse, le président de la République, Emmanuel Macron a confirmé l'expérimentation de "la tenue unique" dans les écoles, collèges et lycées. Une mesure déjà annoncée par Gabriel Attal, alors qu’il était ministre de l’Éducation. Une centaine d’établissements mettront en place cette expérimentation dès cette année. Si les résultats sont concluants, la mesure pourrait être généralisée en septembre 2026. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Benjamin Muller revient sur ce débat qui enflamme les Français.

Exit l’uniforme

Cette question de la tenue uniforme n’est pas nouvelle. Benjamin Muller nous rappelle que Brigitte Macron l’évoquait déjà dans une interview accordée au Parisien, il y a un peu plus d’un an. Elle déclarait alors "je suis pour le port de l’uniforme à l’école, mais avec une tenue simple et pas tristoune". Toutefois, la nouveauté, c’est l’abandon du terme uniforme pour lui préférer celui de "tenue unique". Pourquoi ? Pour Benjamin Muller, "on joue sur les mots, mais l’uniforme fait trop référence au service militaire, à l’école des années 60, au film Les Choristes". En résumé, trop strict dans l’imaginaire collectif.

La France minoritaire en Europe

Si cette tenue unique fait débat, il faut savoir que la France fait partie des pays minoritaires en Europe à ne pas avoir d’uniforme à l’école. Et même dans le monde. Voilà de quoi regarder ce qu’il se fait chez les voisins pour s’inspirer. D’ailleurs, c’est l’occasion de faire une petite tour du monde des tenues scolaires. Ainsi, au Royaume-Uni, l’uniforme des collégiens se compose d’une chemise et d’une cravate, d’une jupe longue pour les filles et d’un pantalon pour les garçons. À Cuba, les écoliers, eux, portent une chemisette et un short rouge pour les garçons, jupe rouge pour les filles. Au Japon, l’uniformisation va plus loin puisqu’en plus de l’uniforme, les collégiens et lycéens ont également les mêmes sacs à dos. Par ailleurs, Benjamin Muller nous rappelle, que la tenue unique existe déjà en France. Des écoles privées imposent également le port d’une tenue unique. Dans le public aussi ? Eh oui ! En Guadeloupe et en Martinique, l’uniforme est de rigueur de l’école maternelle au lycée.