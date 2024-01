Théâtre à l'école : quelles peuvent être les vertus de cette activité ? L'éclairage de Benjamin Muller

Le théâtre pourrait devenir obligatoire à l'école à partir de la rentrée prochaine. Pourquoi cette mesure ? Comment intéresser les jeunes à la discipline ?

Dans sa conférence de presse du 16 janvier dernier, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé les cours de théâtre obligatoires au collège, dans un premier temps, dès la rentrée prochaine. En option dans certains établissements jusqu’ici, l’annonce du chef de l’État a surpris bon nombre de familles. Mais pourquoi une telle mesure ? Les explications des experts de Bonjour ! La Matinale TF1.

Les vertus du théâtre

Rien que le mot "théâtre" peut faire fuir. Cela peut paraître élitiste et faire penser que l’on veut que les enfants deviennent des futurs Phèdre ou Molière. Mais la motivation d’Emmanuel Macron est tout autre. Pour lui, le théâtre « a des vertus, donne confiance, apprend l’oralité et le contact aux grands textes ». Les professeurs, eux, sont unanimes : le théâtre apprend la prise de parole en public, à occuper l’espace, à avoir une bonne posture, « c’est se forcer à parler haut et fort, à poser sa voix ». En bref, tout ce qui va servir aux enfants dans leur vie future de tous les jours. Avec le théâtre, souvent, « on se fait violence pour prendre la parole devant du monde », comme le rappelle Benjamin Muller.

Comment faire en sorte que les jeunes s’intéressent à la discipline ?

Pour les plus jeunes (3 à 6 ans), choisissez de leur faire regarder des pièces de théâtre qui durent moins d’une heure, et qui vont surtout toucher leur imagination et leur créativité. Les enfants vont pouvoir s’identifier au personnage, s’amuser et avoir envie de jouer et rejouer certaines scènes. Pour les adolescents, le stand-up peut être une porte d’entrée vers les grands textes. Le théâtre d’improvisation peut être une sorte de mise à l’épreuve de vocabulaire et lutter contre l’appréhension de la scène.

Pour éveiller le côté artistique des jeunes, il faut « les intéresser et attiser leur curiosité » selon Karima Charni. Le mieux est de se tourner vers des adaptations, comme celles de Luc Boulanger, un Québécois qui en a fait sa spécialité, notamment en adaptant des textes de Molière. Cela donne un éclairage différent sur le théâtre, sur l’art, la littérature, et même sur le monde.