Bourses scolaires : elles seront versées automatiquement à la rentrée

Fini les formulaires à remplir et les pièces justificatives à présenter. À compter de la rentrée 2024, les bourses scolaires pour les collégiens et lycéens seront attribuées, puis versées automatiquement, aux foyers éligibles, a annoncé Matignon, mardi 9 janvier. "Pour la rentrée 2024, à l'issue de l’inscription au collège et au lycée, les familles n’auront aucune autre démarche à réaliser ni justificatif à transmettre pour l’obtention et la reconduction des bourses scolaires tout au long de la scolarisation", indique un communiqué publié à l'issue du septième Comité interministériel de la Transformation publique (CITP) présidé à Matignon par Elisabeth Borne.

"Au-delà de l’impact pour les usagers, les agents verront leurs tâches s'alléger, grâce à un traitement automatisé des demandes. Ils pourront ainsi concentrer leur temps sur l'accompagnement des familles qui en ont le plus besoin", soulignent par ailleurs les services de la Première ministre. Le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye s'est félicité dans un tweet d'une "mesure sociale qui (lui) tient particulièrement à cœur".