Brevet 2023 : 860.000 collégiens passent les épreuves écrites ce lundi et mardi

Après les lycéens, c'est au tour des collégiens de plancher sur leurs épreuves écrites. Ils seront 867.182 à passer lundi 26 et mardi 27 juin le diplôme national du brevet (DNB) en France métropolitaine et dans les départements et régions d'Outre-mer (DROM). D'un côté, la série générale avec 777.214 candidats et de l'autre la série professionnelle avec 89.968 candidats, précise un communiqué du ministère. Les épreuves écrites de français et mathématiques se dérouleront lundi, et celles d'histoire-géographie et de sciences (physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie) mardi.