Brevet 2022 : les conseils pour être prêt le jour J

Comme il ne reste plus que quelques jours avant l'examen, vos révisions doivent être le plus efficace possible. Pour cela, privilégiez un endroit calme et isolé. La bibliothèque représente l’endroit idéal, mais certains élèves préfèrent réviser dans leur chambre. Dans tous les cas, coupez-vous de toute connexion Internet et de votre smartphone.

L'hygiène de vie étant essentielle pour être au top le jour J, veillez à ce que vos révisions ne perturbent pas votre sommeil. Les scientifiques recommandent des nuits de 8 heures minimum. Un sommeil réparateur apporte en effet une meilleure concentration et améliore ses facultés d’apprentissages.

De même, une bonne forme physique et mentale passe par une alimentation équilibrée. Alors, on oublie les aliments trop gras et on se met aux fruits et légumes. Enfin, les vacances approchant, vous aurez tout le temps de faire la fête après le brevet, mais pour cette ultime ligne droite, évitez les sorties pour vous concentrer sur ces derniers instants de révision.