Budget 2023 : la hausse prévue pour l'Éducation nationale sera-t-elle réellement "historique" ?

Mais attention. Si les données brutes montrent une constante évolution, les données de la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) font un constat plus nuancé. D'après la direction chargée des statistiques pour le ministère de l'Éducation nationale, la part de l'enseignement scolaire dans l'ensemble des finances de la France reste en fait stable. Depuis 2006, la moyenne est de 20,3%. Si, en 2018 et 2019, l'Éducation nationale se situait légèrement au-dessus de cette moyenne (à 30,5%), elle a ensuite chuté à 27,2% en 2020.