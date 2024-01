Burn-out familial : comment savoir si vous êtes concernés ?

La vie de famille n’est pas toujours un long fleuve tranquille, elle peut même devenir un fardeau lourd à porter lorsque la fatigue s’accumule. Lorsqu’un foyer se retrouve dans un état d’épuisement physique et émotionnel profond, on parle alors de "burn-out familial", qui peut générer de réelles souffrances chez les parents et les enfants. S’il peut sembler difficile de s’en sortir, des solutions existent pour retrouver un climat familial heureux et plus serein.

Il arrive que parfois, notre vie semble nous échapper. C’est peut-être encore plus vrai en devenant parent. Entre les enfants qui hurlent sans trêve ni repos, les crises de larmes à répétition, les tâches ménagères qui s’amoncellent et le manque de temps pour soi, certaines familles sont au bord de l’implosion. Lessivés par la routine cadencée et en mal d’autorité face à leurs chérubins qui n’en font qu’à leur tête, certains parents sont à cran, épuisés par cette situation qui leur échappe. Résultat, la famille n’est qu’un brouhaha permanent dans lequel les adultes haussent systématiquement le ton pour asseoir leur autorité et le couple, lui, s’étiole un peu plus chaque jour. Tout le monde est sous pression et chacun paraît toujours plus insupportable aux yeux de l’autre. Voici ce que l’on appelle le "burn out familial", qui décrit une profonde détresse émotionnelle, physique et psychologique au sein vécue par un ou plusieurs membres d’une famille. Si l’aide d’un professionnel peut être envisagée pour désamorcer cette situation, il est possible d’œuvrer, collectivement, à ce que la vie en communauté ne soit plus une charge trop lourde à porter.

Quels sont les symptômes du burn-out familial ?

De multiples symptômes peuvent confirmer la piste du burn-out familial. Chez les enfants d’abord, des troubles de l’appétit, des difficultés à se concentrer, des accès de colère, de tristesse ou encore une phobie scolaire peuvent vous mettre la puce à l’oreille. Chez les adultes, le burn-out familial peut se traduire par une immense fatigue, un repli sur soi, des crises de larmes, un détachement émotionnel ou encore une intolérance au bruit et à l’agitation. Les parents sont plus tendus, ne prennent plus de plaisir à assumer leur rôle au sein de la famille et en face, les enfants se montrent de plus en plus agressifs. L’image de la famille heureuse et épanouie s’écorne. Le sentiment d’avoir échoué, quant à lui, est profond. D’après les thérapeutes référencés sur traitement-burnout.be, une mésentente dans le couple, des difficultés économiques ou encore des pressions subies à l’école par les enfants (harcèlement, violence) peuvent engendrer un burn-out familial.

Comment réintroduire le dialogue parent-enfant ?

Dans certains cas, des amis ou un membre proche de la famille peuvent alerter les parents, de préférence sans jugement. Passé l’étape du dépit, vient l’heure de prendre conscience de ses difficultés et de trouver des solutions pour retrouver un quotidien plus agréable. D’abord, faites le deuil de la famille idéale, car elle n’existe pas. À force de vouloir être la mère, le père ou l’enfant parfait, on place sur soi et sur les autres des exigences parfois trop lourdes à assumer. D’après Passeport Santé aussi, il est primordial de mieux communiquer avec sa famille. Être à l’écoute des uns et des autres, de leurs besoins et de leurs envies, mais aussi de leurs états d’âme et difficultés est un premier pas pour éviter le burn-out familial. Aussi, il est primordial de resserrer les liens familiaux. Pour cela, limitez votre exposition aux écrans : un jeu de société, une promenade à vélo ou un week-end en dehors de la maison sont autant de bonnes occasions de parler, rire et de partager d’agréables souvenirs en famille.

Redéfinir ses priorités

Pour retrouver un sens à sa vie, il est essentiel de replacer la famille au centre de ses priorités. Avec le poids des responsabilités et d’une charge de travail parfois trop importante, certaines personnes ont tendance à négliger leur famille, parfois même sans s’en apercevoir. Si vous voulez éviter le burn-out, ne mettez pas de côté vos enfants et votre conjoint, qui ont besoin de toute votre attention pour s’épanouir. Si malgré tout, les conflits éclatent, n’en faites pas tout un plat : il est normal de se crêper le chignon entre frères et sœurs, comme il est normal de remettre les pendules à l’heure avec ses enfants. L’important est de ne pas laisser les conflits polluer votre quotidien. Peu importe ce qui a bien pu se passer, la règle d’or est de ne pas se coucher contrarié pour repartir du bon pied le lendemain matin. Enfin, et c’est peut-être le plus important : faites preuve d’affection. Des gestes tendres, des bisous ou des câlins procurent un sentiment de bien-être et d’apaisement qui vous aideront sans doute à réduire les tensions au sein de votre famille. N’oubliez pas non plus de prendre du temps pour vous : plus vous serez reposés et détendus, plus vous vous montrerez disponible et à l’écoute pour vos proches.