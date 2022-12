Calendrier scolaire : découvrez les dates des vacances 2023-2024 (et du seul pont possible)

A noter également qu’il n’y aura pas classe le vendredi 10 mai et le samedi 11 mai 2024. Pour certaines familles, ce sera l’occasion de planifier un week-end prolongé, en profitant du Pont de l’Ascension qui tombe le jeudi 9 mai cette année-là. Comme pour l'année scolaire en cours et celle d'avant, un seul pont sera possible. Le 1er et le 8 mai tombent des lundis.