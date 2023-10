Caprices d’enfant : trois astuces simples pour calmer les crises

Que ce soit en anticipation des caprices ou lorsqu’une crise de colère se produit, cette astuce est idéale pour calmer un enfant. Proposez-lui de dessiner sur une feuille de papier ce qu’il considère être un caprice et demandez-lui pourquoi. Afin de le motiver à participer à cet exercice, montrez-lui l’exemple ! Les enfants apprécient qu’on leur rappelle qu’on a été, à une époque, aussi jeunes qu’eux, et qu’on n’obtenait pas toujours ce que l’on désirait. En guise d’exemple, vous pouvez dessiner un manège et lui raconter la fois où vous aviez fait une crise, car vous vouliez uniquement monter sur un cheval et non un singe ou tout autre animal. Dites-lui que vous ne vous rendiez pas compte que c’était déjà génial de pouvoir faire un tour de manège, alors que d’autres enfants n’ont pas cette chance. Puis, dites-lui que c’est à son tour de dessiner et de justifier son caprice !