Ce qu'il faut dire à un enfant malade... et ce qu'il faut éviter

Les gestes sont aussi importants que les mots pour rassurer un enfant qui souffre. Utilisez de simples mots adaptés à son âge pour lui expliquer sa maladie et le traitement à suivre. Les spécialistes de santé déconseillent vivement de mentir à son enfant sur la gravité de la situation.

Que ce soit à cause d’une chute, d’un virus ou bien d’une maladie beaucoup plus grave, il n’y a rien de pire pour un parent que de voir son enfant souffrir. Face à sa détresse, il n’est pas toujours évident de trouver les bons mots pour le rassurer. Pourtant, le soutien familial est très important pour un enfant malade. Voici la marche à suivre pour le réconforter sans faire de faux pas.

Que faut-il dire à un enfant qui souffre de douleurs physiques ?

Lorsqu’un enfant se blesse ou s’il se met dans tous ses états à cause de douleurs physiques, veillez à ne pas surréagir. Prenez le temps de respirer avant de lui parler, au risque de lui communiquer votre angoisse et d’aggraver la situation. Un enfant de moins de deux ans n’a pas de notion du temps, ainsi lorsqu’il souffre, il n’est pas en capacité d’imaginer qu’il ira mieux d'ici à quelques minutes ou quelques heures. Les paroles de ses parents à ce moment-là peuvent donc avoir un véritable rôle antalgique. Rassurez-le sur sa douleur, tout en lui expliquant avec des mots simples ce qu’il va ensuite se passer : "Tu es tombé, tu as mal à la jambe, c’est normal, mais ça va passer. Avec un médicament, un pansement et un bisou magique, tout ira mieux." Si la situation est plus grave, dites-lui que vous allez l’accompagner chez le médecin ou à l’hôpital, car des personnes sauront exactement ce qu’il faut faire pour le soigner. Rappelez-lui que vous serez toujours à ses côtés. Vos mots doivent être accompagnés de gestes réconfortants, comme des câlins, des bisous ou des caresses.

Ne pas sous-estimer la douleur exprimée par un tout-petit

Il est très important de ne pas sous-estimer le "bobo" ou la gêne d’un enfant. Un tout-petit ne simule pas sa douleur comme le rappelle le docteur Élisabeth Fournier-Charrière dans la revue Pediadol : "Ses émotions sortent toutes seules. Prenons l’exemple d’un pansement ou d’une prise de sang chez un tout-petit : s’il se met dans un état pas possible, s’il paraît surjouer, c’est parce que le message de douleur envahit tout son cerveau." Parents, il est ainsi recommandé de prendre en considération ses émotions. Votre rôle consiste aussi à ne pas nourrir sa détresse. "Je suis désolé de ce qui t’arrive", "c’est notre faute", "j’ai tellement de peine pour toi" ne sont pas des paroles à prononcer, car elles sont accablantes et pessimistes. Une fois que vous l’avez écouté parler de ses ressentis, focalisez son attention sur des activités qu’il aime. Vous pouvez notamment faire un jeu, commenter un dessin animé ensemble, parler de ses amis…

Peut-on mentir à son enfant sur son état de santé ?

Certains parents seraient tentés de minimiser les faits et de mentir à leur enfant sur son état de santé pour le préserver. Les médecins recommandent l’honnêteté, et ce même si votre bout de chou vous paraît trop petit pour comprendre. Même très jeune, un enfant à qui l’on explique de quoi il souffre et comment on va l’accompagner fera davantage confiance au corps médical et à ses parents s’il a été informé de la situation.