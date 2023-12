Ce qu’il ne faut surtout pas faire en cas de fièvre chez l’enfant

Dès que le thermomètre grimpe, les parents ont tendance à s’affoler. Même si la fièvre fait craindre le pire et requiert une surveillance, elle n’est pas forcément grave. Soucieux de la faire baisser, certains parents appliquent des gestes pourtant déconseillés

La trousse à pharmacie n’est jamais bien loin en cas de front chaud. Prêts à dégainer la pipette du doliprane en sirop, les jeunes parents recherchent bien souvent un moyen de passer sous la barre des 38°C. Parce qu’elle permet de ralentir la multiplication des virus et des bactéries pathogènes, la fièvre n’a rien de très inquiétant. Il faut surtout tenir compte du comportement de l’enfant et oublier certaines idées reçues.

Pourquoi mieux vaut éviter de donner des médicaments trop rapidement ?

Selon la Haute Autorité de la Santé, mieux vaut patienter un peu avant de donner des médicaments à un enfant fiévreux. La montée en température s’avère normale puisqu’elle intervient en réaction à un phénomène inflammatoire.

Au-dessous de 38,5 °C, le recours au doliprane sous forme de sirop n’est pas nécessaire. Toutefois, il faut tenir compte de l’état général de l’enfant. S’il semble mal supporter la fièvre (somnolence, maux de tête, manque d’appétit…), il convient d’avoir recours à la voie médicamenteuse. Une surveillance de jour comme de nuit s’impose et en l’absence d’amélioration, il est préférable de consulter un médecin.

Comme le préconise la Haute Autorité de la Santé, il est utile de donner du doliprane pour améliorer le confort si la fièvre persiste depuis plus de deux jours, si l’enfant a moins de trois mois ou s’il souffre d’un problème de santé particulier.

Déshabiller un enfant fiévreux et lui donner un bain froid, des mauvaises idées

Bien qu’un enfant fiévreux paraisse avoir chaud, on ne le laisse pas en couche ou en culotte car il risque de grelotter. En revanche, quelques épaisseurs de vêtements peuvent être ôtées.

Et si des frissons apparaissent sur sa peau, il est préférable de ne pas couvrir l’enfant davantage. La température de sa chambre doit être maintenue entre 20 et 22°C.

Dans la même optique, le bain froid est à proscrire. En plus d’être désagréable pour le malade, il ne possède aucun impact positif sur la température corporelle. Pour les petits bébés, cela peut même être dangereux. Dotés d’un système cardiovasculaire très fragile, ils ne sont pas à l’abri de faire un malaise dans un bain frais.

Attention à la déshydratation chez l’enfant qui a de la fièvre

Oublier d’hydrater un enfant qui présente de la fièvre s’avère parfois lourd de conséquence. Une déshydratation peut mettre sa vie en danger. Si le malade est trop jeune pour manifester sa soif, faites-lui boire régulièrement de l’eau fraîche ou une autre boisson qu’il apprécie. Même si votre progéniture n’est pas demandeuse, proposez-lui souvent à boire.

Comme le rappelle le site Ameli, les nourrissons font partie des personnes les plus à risques. Due à un manque d’eau et de sels minéraux dans le corps, la déshydratation se reconnaît facilement aux premiers symptômes comme les lèvres sèches et une fatigue anormale.