Ces 4 applications sont les meilleures pour aider bébé à parler

Adaptée aux enfants de 12 à 36 mois, Bébé ses premiers jeux est une application qui offre aux tout-petits une initiation au monde magique du numérique tactile. Elle se compose de cinq activités pédagogiques et ludiques. Leur mission ? Compléter un puzzle, colorier les images ou encore découvrir ce qui se cache derrière un écran. Tout au long du jeu, votre bout de chou acquerra l’usage des noms et des mots, le développement de la motricité et la précision du geste. Il avance étape par étape et surtout, selon sa tranche d’âge.