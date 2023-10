Ces 4 erreurs à éviter si votre enfant apprend à lire

L’apprentissage de la lecture est une étape très importante dans la vie d’un enfant. Surtout, elle peut être déterminante pour le reste de sa vie. Si, à l’école, les petits bouts apprennent à lire et à écrire dès la troisième section de maternelle, vers l'âge de 4 - 5 ans, en réalité, le processus débute dès leurs premiers mois. Les nourrissons sont captivés par les images et la texture des livres. Plus ils seront initiés à la lecture tôt, plus leurs capacités d’apprentissage et surtout, leur envie de savoir lire, seront grandes. Si votre enfant commence la lecture et l’écriture, voici les quelques erreurs à éviter.