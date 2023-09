Ces signes qui doivent vous alerter que votre enfant n'est pas bien à la crèche ou chez la nounou

Il faut se montrer à l’écoute de votre enfant, s’il commence à parler : avec ses mots, il racontera ce qu’il a fait de sa journée et comment on s’est occupé de lui. De la même façon, sa communication non verbale peut vous en dire beaucoup sur la façon dont il est traité lors de sa journée de garde. Par exemple, s’il se jette sur la nourriture en arrivant à la maison, c’est certainement qu’il n’a pas assez mangé. Le poids de votre petit bout n’est pas censé fluctuer, mais grimper au fil des mois.

De la même manière, s’il est en pleurs à chaque fois que vous le déposez à la crèche ou chez la nounou, et ce, après les quinze jours réservés à l’adaptation, c’est qu’il ne s’y sent pas bien.