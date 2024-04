Cette méthode éducative très répandue et néfaste pour la santé mentale de nos enfants

Le tableau de comportements est conçu pour encourager ou réprimander les enfants concernant l’exécution de leurs tâches quotidiennes. Cette méthode éducative peut générer du stress et de la peur chez les plus jeunes, en plus de freiner l’apprentissage et les interactions sociales. Ce système de récompenses peut même décourager certains élèves, qui vont multiplier les mauvais comportements en guise de trophées.

Utilisés par de nombreux parents et enseignants, les tableaux de comportements servent à évaluer les enfants dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes. Concrètement, ils permettent d’attribuer une note, une couleur ou une émotion aux enfants lorsqu’ils réussissent ou échouent. Si leur efficacité n’est pas avérée, ces tableaux présentent en revanche plusieurs problèmes qu’il est important d’exposer.

Les répercussions négatives des tableaux de comportements sur les enfants

Les tableaux de comportements n’ont pas fait leurs preuves. Rien ne démontre que les enfants écoutent mieux après avoir reçu une note encourageante, ou à l’inverse, après avoir été réprimandé avec une couleur orange ou rouge. Par contre, l’angoisse générée par ce système semble avérée : en plus de se comparer aux autres (élèves, frères et sœurs), ils ont aussi peur de décevoir leurs parents et professeurs et, de ce fait, être rejetés. D’autres se sentent découragés par les mauvais résultats et décident de ne plus faire d’efforts, ou pire encore, de multiplier les mauvais comportements.

Sans compter que ce système d’évaluation ne favorise pas l’apprentissage scolaire : un enfant reçoit une croix ou une couleur rouge, et après ? Aucune solution n’est proposée par ce type de tableaux. De plus, il ne permet pas une amélioration de l’interaction sociale, c’est plutôt l’effet inverse. Un élève déçu peut se renfermer sur lui-même ou chercher à tricher ou à se venger. Mis à part être stressé ou développer de la rancœur envers les adultes ou leurs camarades, cette méthode éducative n’est ni utile ni bonne pour le développement et la santé mentale des enfants.

Quelles sont les alternatives aux tableaux de bons points ?

Les tableaux de comportements, aussi appelés de motivation ou de récompenses, permettent néanmoins de développer l’autonomie des enfants. S’appuyer sur un support pour leur demander d’être poli, de partager leurs jouets ou d’aller se coucher à l’heure, permet de retenir ces petits rituels ô combien importants pour leur apprentissage. Si tout n’est donc pas à jeter dans l’idée de "récompenser" ou "évaluer" les enfants sur les bonnes actions, il existe des alternatives plus saines et plus efficaces. Étant donné que tout le monde a ses humeurs, il est possible d’installer un tableau des émotions à l’entrée de la classe ou de la maison, afin de prendre en compte le mood de chacun. Sous sa photo ou son nom, un enfant peut coller l’étiquette "joie", "tristesse", "colère" ou "peur". Une façon de se faire une idée de son état émotionnel du moment et d’adapter notre approche.

La communication est la clé : expliquez-leur pourquoi vous aimeriez qu’ils adoptent une certaine attitude : “J’aimerais que tu "parles moins fort. Si tu fais trop de bruit en classe, les autres n’arrivent pas à se concentrer et à apprendre", "ce serait bien que tu ranges ta chambre, pour pouvoir retrouver tes jouets à leur place lorsque tu les chercheras". Les enfants peuvent vous écouter sans qu’un système de récompenses ou de punitions soit instauré. En plus de la communication, vous pouvez élire un responsable par foyer et par classe de la bonne application des règles, en veillant à changer les rôles chaque semaine. Il peut être notamment chargé de rappeler les autres à l’ordre en ce qui concerne le silence, le rangement, le lavage des mains.