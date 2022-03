Mais pourquoi continue-t-on à changer d'heure ?

D'autres pays se questionnent sur le maintien ou non du changement d'heure. C'est le cas des États-Unis, parcourus par plusieurs fuseaux horaires. Le Sénat américain a voté, le 15 mars dernier, la fin du changement d'heure, "un concept dépassé" selon Marco Rubio, qui fustige une mesure "tout simplement stupide".

Selon le site gouvernemental Vie publique, l'Argentine, la Tunisie, l'Égypte ou encore l'Arménie ont pour leur part franchi et le pas et abandonné ce principe de fluctuation biannuelle. C'est le cas aussi de la Chine, dès 1992. En Russie, son abandon pour instaurer l'heure d'été a été décidé en 2011. Mais en 2014, le pays lui a finalement préféré l'heure d'hiver et un nouveau changement horaire s'est opéré.