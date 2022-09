Quand bébé pleure la nuit, les pères trainent plus les pieds que les mères pour se lever

Si dans les faits, les mères se lèvent plus que leur conjoint, cette étude montre également qu’elles portent davantage de charge mentale. Elles sont par exemple nettement plus nombreuses à veiller au respect des horaires de coucher (85% des femmes disent y faire attention contre 54% des hommes) ou à intervenir la nuit lorsque bébé se réveille parce qu’il est malade ou qu’il a fait un cauchemar (83% des mères interviennent contre 55% des pères). Quand les hommes s’occupent des tâches plus quotidiennes ou dites de "loisir" (raconter une histoire, changer la couche). Et ce constat n’est pas sans conséquences sur la qualité du sommeil des jeunes mères, plus nombreuses que les pères à avoir vu leur sommeil se détériorer : 44% estiment moins bien dormir qu’avant contre 33% des pères.