Cinéma : quels films peut voir mon enfant selon son âge ?

On se rappelle certainement tous de nos premières sorties au cinéma : une activité de grand, avec les adultes, dans une salle immense et avec un écran géant. Il faut l’admettre, dans notre tête, c’était presque kif-kif avec Disneyland. Si vous avez hâte que votre enfant connaisse le même sentiment, il existe plusieurs paramètres à prendre en compte avant de réserver une séance ciné en famille.

Premièrement, son âge. Si en 1927, une ordonnance de la Préfecture de Paris interdisait le cinéma aux enfants de moins de 3 ans, depuis 2007, cette restriction n’existe plus. On compte néanmoins sur votre bon sens : Santé publique France recommande aux parents de ne pas mettre les moins de 3 ans devant les écrans. Et pour cause, en plus de risquer de s’ennuyer et de ne pas être en capacité de dissocier le réel de la fiction, le volume sonore des salles de cinéma est trop élevé pour les petits. Si votre enfant est donc un peu plus âgé et que le test à la maison sur un court-métrage a été validé avec succès, voici les autres critères à prendre en compte avant une séance de cinéma.