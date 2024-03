Cinq conseils pour décrocher un job d’été à coup sûr

Un job d’été est soumis aux mêmes règles que les emplois permanents en matière de durée du travail. Pendant le pic estival, près de 800 000 postes sont occupés par des saisonniers.Les places étant chères dans les secteurs les plus convoités, il est nécessaire de soigner sa présentation, son CV et sa lettre de motivation.

Idéal pour gagner de l’argent en toute autonomie, accumuler de l’expérience et élargir son réseau, le job d’été attire de plus en plus de jeunes. Chaque année, durant le pic estival, près de 800 000 postes sont occupés par des saisonniers, d’après l’Insee. Un poste sur deux est un contrat intérimaire, ce qui signifie que les emplois sont également convoités par des actifs. Que ce soit dans l'hôtellerie-restauration, l'animation, le tourisme et les secteurs du loisir, du commerce et de la distribution, de la gestion, des transports, mais aussi de la banque et de l'assurance, les pourvoyeurs d’emplois ne manquent pas. Selon le site du gouvernement, 65 000 postes saisonniers ont été non pourvus pendant l’été 2022 et la saison hivernale 2022/2023. Tour d’horizon de la marche à suivre pour décrocher le job d’été qui vous convient le mieux.

Identifier les entreprises et secteurs qui collent à votre personnalité

Si le but premier d’un job d’été est de se faire un peu d’argent de poche, mais aussi de se familiariser avec le monde du travail, il est tout de même important de choisir un secteur qui vous plait un minimum. Naturellement, vous mettrez plus de cœur à l’ouvrage et les semaines passeront plus vite si vous prenez plaisir à vous lever chaque matin pour travailler. Si vous aimez bronzer et rencontrer du beau monde, pourquoi ne pas opter pour un job de plagiste ? Pour un travail moins physique, il y a serveur de glace, préparateur de jus et smoothies, agent d’accueil, surveillant de baignade… L’idée est de trouver une mission qui colle à votre personnalité et à vos goûts personnels, même s’il faut garder en tête qu’on ne recherche pas le travail de ses rêves.

Débuter les recherches plusieurs mois avant la date de début

Pour décrocher un job d’été, tout est une question de timing. Il faut s’y prendre ni trop tôt, ni trop tard, l’idéal est deux à cinq mois avant la potentielle date de début. Entre mars, avril ou mai grand maximum, il est tout à fait possible de signer un contrat saisonnier dans une entreprise qui vous intéresse. Pour les retardataires, vous pouvez toujours compter sur les désistements et les besoins de dernière minute, mais les choix seront moins nombreux.

Créer un CV et une lettre de motivation en lien avec le job convoité

Certains pourraient penser que pour "un simple job d’été", un CV et une lettre de motivation ne sont pas nécessaires. Détrompez-vous ! Bien que les employeurs ne s’attendent pas à recruter des étudiants ultra-qualifiés dans les domaines concernés, ils veulent s’assurer de votre motivation pour le job. Prendre le temps de réaliser un joli CV, adapté à la mission, avec une lettre de motivation bien écrite, sans faute d’orthographe et personnalisée, témoigne de votre volonté. Plusieurs sites gratuits comme Canva vous donnent accès à des modèles originaux de documents professionnels que vous pouvez ensuite modifier selon vos goûts.

Multiplier les façons de postuler aux emplois saisonniers

Une fois votre prospection faite, vous n’avez plus qu’à partager votre CV et votre lettre de motivation aux entreprises sélectionnées. N’hésitez pas à postuler via les sites d’emploi spécialisés dans les jobs d’été comme StudentJob, 1jeune1solution, Job-été, emploi-etudiant, Jobaviz ou encore camping-job. Plusieurs employeurs publient également leurs annonces sur des sites plus généralistes comme Indeed, France Travail ou bien Monster, tandis que d’autres les mettent en ligne directement sur leurs sites.

Ne vous limitez surtout pas aux candidatures sur internet, déplacez-vous à la rencontre des responsables de recrutement ! Enfilez votre plus belle tenue et préparez votre plus beau sourire pour donner votre CV et votre lettre de motivation en main propre. Ce premier contact peut faire toute la différence auprès de l’employeur. Enfin, veillez aussi à faire marcher votre réseau : la famille, les amis des amis, les oncles, les cousins… Tout le monde ou presque doit savoir que vous cherchez un job d’été et que vous êtes très motivé !

Se préparer aux entretiens d’embauche avec des proches

Un job d’été requiert du sérieux, de l’engagement et de la rigueur de votre part. Si ce n’est pas le travail que vous souhaitez faire plus tard, vous devez tout de même rassurer votre futur employeur sur votre implication dans la mission qui vous est confiée. Il est donc important de se préparer aux entretiens d’embauche afin de savoir comment répondre au responsable du recrutement. Veillez à réfléchir à des qualités qui correspondent au travail demandé. Si vous souhaitez nettoyer des voitures dans une station de lavage, vous pouvez mettre en avant votre rapidité, votre bonne condition physique ou encore votre perfectionnisme.