Cinq remèdes de grand-mère pour soulager les coliques de bébé

En cas d’allaitement, il est préférable d’éviter les aliments trop gras ou difficiles à digérer. Il est conseillé de se procurer un biberon anti-colique pour éviter que le nourrisson avale trop d’air. Si les coliques sont associées à la fièvre, des vomissements et des douleurs abdominales, il est fortement recommandé de consulter un pédiatre.

La plupart des bébés souffrent de coliques durant leurs premiers mois de vie. Plusieurs symptômes permettent de les identifier : votre nourrisson pleure beaucoup et replie ses jambes sur son ventre, son visage devient rouge, il se remue dans tous les sens, a le ventre dur ou une irritation au niveau des fesses. Pour soulager bébé de façon naturelle, voici cinq remèdes de grand-mère particulièrement efficaces.

Un massage du ventre avec de l’huile de sésame

Le petit bidou de bébé est douloureux, c’est la raison pour laquelle un petit massage circulaire ne peut lui faire que du bien ! Privilégiez une huile bio de sésame, reconnue pour ses propriétés anti-douleur pour les coliques. La chaleur de votre main sera également rassurante pour le nourrisson.

L’allonger sur son avant-bras avec une bouillotte pour bébé placée sur son ventre

Lors des crises de colique, votre bébé souffre et ne sait pas dans quelle position se mettre. Les grands-mères avaient tendance à poser le ventre du nourrisson sur leur avant-bras, avec une bouillotte adaptée aux bébés entre les deux. Les bambins vont ainsi se détendre et parvenir à expulser l’air retenu dans leur petit intestin. N’hésitez pas à marcher dans la maison, à lui chanter une berceuse ou à lui parler calmement pour l’apaiser.

Donner au bambin quelques gouttes d’argile verte bio

Autre astuce de grand-mère particulièrement efficace : lui faire boire quelques gouttes d’argile verte bio, un remède très efficace pour les coliques du nourrisson. Attention, la poudre ne doit pas être donnée au bébé telle quelle. Faites décanter une journée ou une nuit une cuillère à soupe d’argile bio dans un verre d’eau et donnez-lui quelques gorgées d’eau d’argile avec une pipette avant chaque repas.

L’emmaillotage pour rassurer bébé

Pour réconforter bébé, rien de mieux que l’emmaillotage ! Il existe des tissus et des couvertures spécialement conçus pour la pratique, mais vous pouvez le faire à la maison avec les moyens du bord. Le plus important est que le bébé doit être en position physiologique : les paumes doivent être placées sur l’avant des cuisses ou sur la poitrine, et jamais les bras maintenus le long du corps.

Pratiquer le peau-à-peau

Enfin, le peau-à-peau est également un remède très efficace pour soulager bébé de ses douleurs. Grâce à la chaleur de votre corps, le nourrisson va se sentir apaisé et ainsi oublier ses maux de ventre. En se détendant, il peut aussi expulser les gaz.