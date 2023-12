Classement Pisa : les résultats des élèves français "parmi les plus bas jamais mesurés"

La France reste dans la moyenne des pays de l'OCDE au classement Pisa, révélateur du niveau des élèves dans les principales matières, mais ses résultats sont parmi "les plus bas jamais mesurés". Une "baisse historique du niveau des élèves" est notamment constatée en mathématiques.

Pas de surprise dans l'enquête Pisa. Ce classement, publié tous les trois ans, permet d'évaluer le niveau des élèves en mathématiques, en sciences et en compréhension de l'écrit. Comme pour les résultats 2018 (quatre ans se sont exceptionnellement écoulés quatre en raison de la pandémie de Covid-19), la place de la France est loin d'être réjouissante. Elle se situe dans la moyenne des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, qui regroupe la plupart des pays développés), "à un niveau comparable à celui de l'Espagne, la Hongrie et la Lituanie dans les trois matières".

Le statut socio-économique des élèves toujours déterminant

Dans le détail, elle est classée 22ᵉ en maths, 24ᵉ en compréhension de l'écrit et 22ᵉ en sciences parmi les 38 pays de l'OCDE. Mais ces résultats sont surtout "parmi les plus bas jamais mesurés", selon l'OCDE. En mathématiques, elle connaît entre 2018 et 2022 "une baisse historique du niveau des élèves", souligne Éric Charbonnier, spécialiste de l'éducation à l'OCDE.

Marquée par un poids très fort de l'origine sociale dans la réussite des élèves, la France reste aussi "l'un des pays de l'OCDE où le lien entre le statut socio-économique des élèves et la performance qu'ils obtiennent au Pisa est le plus fort", mais "sans aggravation notable" entre 2012 et 2022, indique l'OCDE.

La "baisse inédite" des performances est d'ailleurs constatée au niveau mondial après l'épidémie de Covid-19, y compris en Asie, qui domine le classement. Singapour s'illustre, et arrive loin devant les autres pays et territoires pour les compétences en mathématiques, la dominante, mais aussi en compréhension de l'écrit et en sciences. Le Japon, Macao, Taïwan, Hong Kong, la Corée du Sud, le Canada et l'Estonie figurent également dans les dix meilleurs pays ou territoires dans chaque discipline.

Toutefois, "en mathématiques, la moyenne des pays de l'OCDE a baissé de 15 points par rapport à 2018, alors que la différence entre chaque cycle n'avait jamais dépassé les quatre points auparavant", met en garde Irène Hu, analyste de l'OCDE. "En compréhension de l'écrit, la baisse est de dix points dans la moyenne de l'OCDE", et les résultats en sciences sont restés stables. En cause, notamment, la crise du Covid-19, qui "bien sûr a un impact sur ce que l'on observe" et a été "un accélérateur de baisse de performances", selon Éric Charbonnier.