Cododo : est-ce vraiment une bonne idée de dormir avec son bébé ?

Le plus grand risque lié au cododo est que votre enfant meurt étouffé. C’est un scénario catastrophe, mais d’après Statistique Canada (2021), 53 % des nourrissons de moins d'un an qui sont décédés subitement pendant leur sommeil partageaient un lit avec une ou plusieurs personnes. La plupart du temps, le bébé est placé entre papa et maman. Avec les nuits agitées, un accident est vite arrivé : le sommeil est parfois si profond qu’il est impossible de sentir si l’on écrase son enfant. Il est important de savoir qu’un nouveau-né n’a pas la force de se retourner, et n’a pas non plus le réflexe de pleurer si vous l’étouffez.

Outre le risque d’étouffement, le cododo peut aussi être un inconvénient pour la vie sexuelle du couple. On ne vous fait pas de schéma : le fait d’avoir son bébé dans le lit conjugal rompt tout potentiel moment d’intimité. Si dans les débuts, vous n’avez d'yeux que pour ce petit être qui scelle votre amour, attention tout de même à ne pas négliger votre vie amoureuse.