Collège : dès la rentrée 2024, le temps consacré à l'enseignement moral et civique sera doublé

L'enseignement moral et civique (EMC) aborde des notions aussi diverses que la laïcité, la liberté d'expression ou les discriminations. Il vise à apprendre le respect d'autrui, construire une culture civique et acquérir et partager les valeurs de la République. Une heure par semaine en moyenne doit y être consacrée en élémentaire, tandis que son enseignement est mutualisé avec l'histoire-géographie au collège (trois heures hebdomadaires pour l'ensemble en 6e, 5e et 4e et trois heures et demie en 3e). Il doit faire l'objet d'une heure toutes les deux semaines au lycée (18 heures annuelles).