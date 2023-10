Devoirs faits : à qui ce dispositif s’adresse et en quoi est-ce utile ?

Le but de ce dispositif est d’accompagner les élèves lors de la réalisation des devoirs afin de lutter contre les inégalités scolaires. Si certains des élèves ne reçoivent pas l’aide nécessaire à la maison, ils peuvent ici être épaulés de professeurs, de profs documentalistes, de profs d’école, du CPE ou encore des assistants pédagogiques ou d’éducation, selon l’établissement. Pour les bons élèves, ce temps dédié aux devoirs leur permettra de s’avancer sur le travail à réaliser le soir, et donc, de gagner en autonomie. “Certains élèves sauront réaliser leurs devoirs en parfaite autonomie et d’autres auront besoin d’aide. Pour les premiers, il s’agira de vérifier la bonne compréhension des devoirs et, le cas échéant, de compléter par des exercices supplémentaires ; pour les autres, de leur transmettre des méthodes et des stratégies” précise l’Éducation nationale.