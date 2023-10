Collège : Gabriel Attal envisage "des groupes de niveaux" en français et en maths

Vers une nouvelle réforme au collège ? Gabriel Attal a annoncé jeudi qu'il lançait une réflexion sur la création de "groupes de niveau" au collège, pour l'enseignement du français et des mathématiques. Ces groupes auraient vocation à remplacer l'enseignement actuel "par classe".

"La démarche que je lance permettra d'arbitrer un certain nombre de débats qui durent", a expliqué le ministre de l'Éducation nationale lors d'un discours à Paris, devant des enseignants et des élèves. "Faut-il maintenir l'organisation en cycles ou revenir à un séquençage par année et par classe ? Faut-il conserver, notamment au collège, le principe de classes très hétérogènes ou prolonger une réflexion par niveau, comme nous l'expérimentons avec la nouvelle classe de 6e cette année ?"