Collège : la technologie supprimée en 6e dès la rentrée 2023

En septembre 2023, les élèves de sixième ne recevront plus de cours de technologie, tandis que le bloc de quatre heures, regroupant actuellement la physique-chimie, les sciences de la vie et de la Terre (SVT), et la technologie, va être "reconfiguré".

Le ministre de l'Education, Pap Ndiaye, souhaite toutefois renforcer cette matière en 5e, 4e et 3e. "La discipline sera confortée et donc je suis très clair : ni suppression de la technologie au collège, ni relégation", a-t-il rappelé ce mercredi, en ajoutant que c'était même tout le "contraire". Selon lui, il faut "revaloriser" la matière parfois mal-aimée afin de "susciter des vocations pour le numérique, les sciences de l'ingénieur, la voie professionnelle, y compris dans l'équilibre entre filles et garçons".