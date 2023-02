Exposition des enfants aux écrans : les bonnes pratiques pour éviter les effets nocifs

De son côté, l'Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA) conseille de ne pas exposer les enfants âgés entre 3 et 5 ans plus d'1h30 par jour aux écrans, et pas plus de deux heures pour les plus de six ans, en utilisant la règle du 3-6-9-12 du psychiatre Serge Tisseron : pas de télévision avant trois ans, pas de console de jeux avant six ans, pas d'Internet avant neuf ans et pas d'Internet seul avant 12 ans. Il est également conseillé de ne pas utiliser d'écran le matin pour éviter un manque d'attention sur la suite de la journée, notamment à l'école.

À noter que le gouvernement vient lui aussi de lancer, au début du mois de février 2023, un guide pour un meilleur usage des écrans pour les enfants. Disponible sur la plateforme jeprotegemonenfant.gouv.fr, il reprend les recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) pour mieux gérer les usages numériques. Il conseille d'utiliser l'écran pour un objectif précis avec un temps donné, de les éviter en mangeant ou le soir au moins une heure avant l'endormissement, de les ôter de la chambre ou encore d'éviter les outils numériques 3D pour les enfants âgés de moins de cinq ans.