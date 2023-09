Comment accompagner un enfant qui souffre de phobie scolaire ?

Un enfant qui souffre de phobie scolaire ne met pas systématiquement de mots sur la difficulté qu’il traverse. Il sait juste que l’école lui provoque une source d’angoisses importante et, même s’il ne le montre pas explicitement, il crie à l’aide. Peu importe son âge, il est alors recommandé de se montrer compréhensif avec lui et ne pas le réprimander si son absentéisme ou ses difficultés à se concentrer en classe deviennent des habitudes récurrentes. Avant de faire appel à un spécialiste, il est important d’identifier l’origine de sa phobie scolaire. Pour cela, nous vous recommandons de vous montrer bienveillant, à l’écoute, et très doux pour engager la conversation. Que ce soit à cause de la peur d’échouer, la pression des parents ou des professeurs, le harcèlement de la part de ses camarades, votre enfant a besoin de votre soutien et de votre amour pour traverser cette épreuve.