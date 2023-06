Comment accompagner vos enfants vers une utilisation responsable et sécurisée des réseaux sociaux ?

Pour comprendre l’addiction aux réseaux sociaux, il faut avant tout comprendre comment fonctionnent ces plateformes. Leur algorithme ultra-performant analyse les vidéos et photos sur lesquelles on s’attarde. Plus vous vous connectez, plus il vous connaît et peut ainsi vous proposer des contenus adaptés à votre profil. On peut parfois se retrouver si captivé par ce que l’on voit que tout le reste devient fade et sans intérêt. C’est donc sans surprise que l’addiction aux écrans ne fait qu’augmenter chez les adolescents : d’après le dernier baromètre des addictions réalisé par Ipsos/Macif, 41 % des jeunes de 16 à 30 ans passent plus de 6 heures par jour devant un écran. Une situation alarmante qui peut par la suite entraîner un isolement social et autres problèmes psychologiques comme physiques.