Comment aider des jumeaux à développer leur propre personnalité ?

Depuis les années 1980, la part de jumeaux dans les naissances a progressé d’un tiers au niveau mondial. En France, les jumeaux représentent 3,4 % des naissances de l’année 2020. Il est important de les aider à se développer comme deux personnes à part entière.

D’après la dernière étude publiée dans Human Reproduction (2021), les naissances gémellaires connaissent un gros boom, passant en trente ans de 9,1 à 12 accouchements de jumeaux pour 1000 accouchements. En France, un nouveau-né sur 29 vient au monde avec un frère jumeau ou une sœur jumelle. C’est bien connu, ces deux petits êtres partagent un lien unique et sont la plupart du temps très fusionnels. Parents, si votre rôle n’est pas de les séparer, il est de votre devoir de les considérer comme deux personnes à part entière et de les aider à développer leur propre personnalité. Voici comment.

Différencier les habits, les jouets et les activités extrascolaires

Bien qu’il soit adorable de voir ses enfants habillés des mêmes vêtements et coiffés de la même façon, ce n’est pas une habitude à prendre. Et pour cause, elle ne les encourage pas à se distinguer l’un de l’autre. Elle les conforte plutôt dans cette notion que l’autre est son miroir, son double. Qu’ils soient proches est une bonne chose, qu’ils soient dépendants l’est moins. Il est donc important de choisir des habits différents, quitte à prendre les mêmes, mais avec des couleurs distinctes. Il en va de même pour les jouets : s’ils peuvent naturellement s’amuser ensemble et se prêter leurs jeux, il est recommandé que chacun puisse identifier ce qui lui appartient de manière individuelle. Pour les activités extrascolaires, choisissez quelque chose en phase avec la personnalité de chacun de vos deux enfants. Aidez-les à découvrir leurs talents propres et complimentez-les pour les choses dans lesquelles ils se démarquent.

Passer un temps privilégié avec chacun d’entre eux

Tout enfant a besoin d’attention et d’un temps précieux avec ses parents. Il est important de ne pas se reposer sur le fait qu’avec un jumeau ou une jumelle, son enfant n’est jamais seul. L’amour qu’il reçoit de son frère ou de sa sœur n’est évidemment pas le même que le vôtre, raison pour laquelle nous vous recommandons de passer aussi des moments avec chacun de vos bouts de chou, à tour de rôle. Vous pouvez par exemple faire une sortie avec l’un d’entre eux lorsque l’autre est à son cours de sport ou de théâtre, passer une soirée télé avec le second quand le premier est chez les grands-parents.

Pourquoi faut-il éviter de les mettre dans la même classe ?

L’école peut être une sacrée étape pour les jumeaux ! Et pour cause, si vous avez passé plusieurs années à leur apprendre à développer leur propre personnalité, ce ne sont pas forcément ce que feront les enseignants et leurs camarades de classe. Au regard des autres, les jumeaux ne font qu’un et tout le monde ne cesse de leur rappeler. Il est donc préférable de les mettre dans des classes différentes, afin qu’ils ne soient pas influencés l’un par l’autre. Ils pourront également développer leurs propres amitiés et les faire évoluer séparément les incitera moins à entrer en concurrence.