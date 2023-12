Comment améliorer la concentration de votre enfant ?

Signe de bonne santé, une énergie débordante se révèle parfois difficile à canaliser. Pour certains enfants, rester attentif pendant un moment demande des efforts importants. Il existe des moyens à mettre en œuvre pour favoriser la concentration chez l’enfant.

Il est parfois bien difficile pour un jeune enfant de rester concentré. Comme le relate l’Institut des troubles d’apprentissage du Québec, certains chercheurs considèrent qu’un enfant gagne trois minutes de concentration chaque année. Ainsi, un bambin de cinq ans se révèle capable de rester attentif pendant environ quinze minutes. Cette durée est raccourcie en présence d’un trouble de l’apprentissage. Mettre en place quelques bonnes habitudes permet d’aider les enfants à ne pas s’éparpiller.

Permettre à votre enfant de se défouler physiquement

Avant une période qui nécessite une bonne dose de concentration, mieux vaut que votre enfant puisse se défouler. Jouer dans le jardin, danser en intérieur, aller se promener… autant d’actions qui permettent de s’aérer l’esprit. Une fois assis à son bureau, votre progéniture pourra plus facilement faire ses devoirs si elle s’est dépensée.

Été comme hiver, il est important que les enfants profitent de la lumière du jour et ne restent pas enfermés à la maison. En plus de la journée d’école, prévoyez une sortie. Sur le chemin du retour, faites un détour par le parc. L’autre possibilité consiste à se rendre à l’école à pied ou à vélo.

Le sport représente aussi un défouloir physique. L’objectif n’est pas de surcharger l’emploi du temps de son enfant, mais de l’aider à trouver une activité qui lui convienne.

Comment réduire les sources de stimulation pour favoriser la concentration ?

Éviter les distractions et réduire les stimulations favorisent la concentration. De manière générale, le bruit détourne l’attention. Il est difficile d’être focus sur une tâche lorsque la télévision ou la radio est en marche. Votre enfant pourra davantage se concentrer si aucun fond sonore ne le perturbe. En cas d’environnement bruyant, on pense à fermer les fenêtres, par exemple.

Il existe d’autres sources de distraction qui impactent la concentration. Dans une chambre, on range les jouets afin de ne pas tenter l’écolier qui fait ses exercices. Et on privilégie toujours un lieu propice au travail, tranquille, avec un meuble adapté.

Limiter la durée sur les écrans pour améliorer la concentration

Les écrans imposent à l’enfant de rester inactif. Cela nuit à son développement tant d’un point de vue physique que psychologique et intellectuel. Pendant qu’elle regarde la télévision, votre progéniture ne joue pas dans le jardin avec ses copains. Quant aux jeux vidéo, ils se révèlent contre-productifs puisqu’ils excitent au lieu d’apaiser.

Perturbé par l’usage des écrans, le sommeil se révèle pourtant essentiel à la santé physique et mentale d’un enfant. Fatigué, un écolier aura plus de mal à se concentrer.

Pour améliorer la qualité de sommeil, le Haut Conseil de la Santé Publique préconise de ne pas disposer d’écran dans la chambre et d’éteindre la télévision une heure avant l’endormissement pour laisser reposer le cerveau.

Comme le résume la psychologue clinicienne et thérapeute familiale Sabine Duflo dont fait écho le site de l’Assurance Maladie de Paris, il faut proscrire les écrans le matin, pendant les repas, dans la chambre et au moment du coucher.