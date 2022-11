Comment annoncer à un enfant la mort de son animal de compagnie ?

Et si, malgré tout, la tristesse demeure ? Adopter un autre animal peut-il par exemple apaiser une souffrance abyssale ? Le sociologue conseille de ne pas brusquer l'enfant, d'autant qu'un remplacement prématuré risquerait d'inhiber le processus d'acceptation du deuil : "Il existe deux positions. D’un côté, celle, radicale, consistant à dire qu’on ne prend plus d’animal domestique parce que le perdre est trop dur à vivre ; de l’autre, celle d'en acheter un nouveau, et ainsi de combler le manque tactile, charnel avec l'animal". Avant tout, poursuit le spécialiste, "il importe de recueillir l’opinion de l’enfant. Il n’est pas opportun de partir dans une nouvelle aventure trop tôt : noyé dans le chagrin, l'enfant réclamera son chien ou son chat pendant sa période de deuil, mais pas un autre de substitution. On est tous un peu dans le déni pendant cette période, et les enfants jeunes peuvent être dans un désir irrationnel du retour."

Et si le chagrin ne passe vraiment, mais vraiment pas du tout ? "On peut utiliser des livres ou alors passer par une médiation, préconise Michel Fize, qui a ouvert une permanence téléphonique pour ceux qui souhaitent se confier : pourquoi pas en parler avec un pédiatre ou envisager une thérapie familiale avec parents et enfant, où la personne étrangère lui fait clairement comprendre le deuil".