Comment bien préparer son enfant pour sa première colonie de vacances ?

Le grand jour est certainement celui que vous redoutez le plus, alors attention à ne pas transmettre votre appréhension à votre enfant, qui absorbe vos sentiments comme une éponge ! Avant de l’emmener au lieu du rendez-vous, soyez dans la joie et l’enthousiasme, rappelez-lui combien il a de la chance de vivre cette expérience qui va lui laisser de grands souvenirs. N’hésitez pas à vous rendre sur place en avance, afin de lui permettre de rencontrer les personnes qui seront avec lui pour les jours à venir. Pour le rassurer avant le gros câlin de séparation, dites-lui à quel endroit, quand et à quelle heure vous vous retrouverez et que vous avez hâte qu’il vous raconte son séjour.