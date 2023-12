Comment faire arriver bébé plus vite et ne pas accoucher pendant les fêtes ?

À moins d’une urgence médicale, mieux vaut laisser la nature opérer. Il n’existe aucune méthode infaillible pour accoucher plus rapidement. Toutefois, certaines astuces naturelles accélèrent le processus en stimulant les contractions et en favorisant l’ouverture du col.

Si vous ne voulez pas passer votre Réveillon à la maternité, rien de tel qu’une technique naturelle. Certaines astuces permettent de faire arriver bébé avant l’heure. Impossible à déterminer à l’avance, la durée du travail peut être plus ou moins longue en fonction de la femme enceinte. Néanmoins, on sait que l’accouchement nécessite plus de temps lorsqu’il s’agit du premier enfant car le col et les parois vaginales n’ont jamais été étirés ni dilatés. Pour les naissances à suivre, cela sera certainement plus court et moins douloureux.

Comment accoucher plus rapidement grâce à quelques exercices ?

Pour favoriser la descente de bébé, rien de tel qu’un peu d’exercice physique. Rester active permet d’accoucher plus rapidement. Par exemple, on peut marcher ou faire le ménage.

Si vous avez un ballon de grossesse, utilisez-le pour faciliter l’ouverture du col de l’utérus. Les exercices qui mobilisent le bassin aident à la descente du bébé. On peut s’asseoir sur le ballon en ouvrant les jambes ou bien réaliser des mouvements circulaires de gauche à droite puis de droite à gauche.

Plus connue, cette astuce qui consiste à avoir des relations sexuelles participe à l’accélération du travail. Faire l’amour permet de libérer de l’ocytocine, cette hormone qui stimule les contractions. Le sperme, lui, contient de la prostaglandine, une hormone à l’origine des contractions utérines.

Boire et se relaxer pour faire arriver bébé plus vite

De manière générale, être sous pression n’est pas recommandé au cours de la grossesse et encore moins pendant l’accouchement. Le stress entraîne la contraction des muscles, ce qui retarde le travail. Mieux vaut donc se sentir détendue.

Pour chasser l’anxiété, vous pouvez demander un massage à votre partenaire. D’autres solutions comme écouter de la musique relaxante, méditer, prendre un bain chaud, utiliser des techniques de respiration peuvent aussi porter leurs fruits.

Une fois la phase de travail commencée, il est important de rester hydratée. Boire beaucoup d’eau stimule les contractions et apporte force et résistance. A contrario, une déshydratation peut retarder le travail.

Acupuncture et stimulation des mamelons, les autres solutions

Une étude menée à l’Université de Caroline du Nord a révélé que les femmes enceintes ayant recours à l’acupuncture au cours de la quarantième semaine de grossesse étaient plus susceptibles d’entrer dans la phase de travail que celles qui n’avaient pas reçu de tels soins.

Sans avoir à se recouvrir d’aiguilles, on peut stimuler ses mamelons afin de débuter le travail naturellement. Réalisable à l’aide d’un tire-lait ou avec l’aide de votre partenaire, cette action permet de libérer l’ocytocine.