Comment faire garder ses enfants pendant les vacances de février ?

Environ deux tiers des enfants de moins de six ans sont gardés au moins occasionnellement par leurs grands-parents. Il existe également plusieurs établissements spécialisés pour accueillir les enfants. Les applications de services à domicile peuvent aussi être de bonnes options.

Les vacances de février approchent à grands pas et vous vous demandez certainement comment vous allez faire garder vos enfants. Avec le travail, il n’est pas toujours possible de prendre des vacances en même temps que ses bouts de chou. D’après le dernier rapport de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) sur le sujet publié en 2018, environ deux tiers des enfants de moins de six ans sont pris en charge au moins occasionnellement par leurs grands-parents. Il existe toutefois d’autres solutions de garde à considérer.

Les grands-parents, souvent sollicités pour garder les enfants durant les vacances scolaires

L’idéal pour faire garder ses enfants reste l’option grands-parents. Si ces derniers sont encore en bonne santé, disponibles et à proximité de chez vous, et que vous vous entendez bien avec eux, cette solution apparaît comme un réel avantage économique et logistique pour l’ensemble de la famille. D’autant plus si vous n’avez pas pu avoir de places dans des établissements de loisirs pour vos bambins. Aux grands-parents de choisir les activités et les sorties pour occuper vos enfants, pendant que vous travaillez. Cette solution permet également de renforcer la relation entre grands-parents et petits-enfants et de profiter de moments tous ensemble les soirs et week-ends.

Dans quels établissements faire garder ses enfants durant les vacances ?

Si les grands-parents ou les proches ne sont pas des solutions envisageables, les enfants de moins de trois ans peuvent également être gardés en micro-crèche, qui restent ouvertes pendant les vacances scolaires, ou en halte-garderie. Il s’agit d’un lieu dans lequel un personnel qualifié y garde les enfants pour quelques heures ou une demi-journée par semaine. De ce fait, les bouts de chou continuent d’interagir avec d’autres enfants.

Les plus de trois ans peuvent, quant à eux, vivre des expériences trépidantes au sein de jardins d’enfants et de centres de loisirs. Si vos enfants ont envie de voyager, de tester le camping, de découvrir une nouvelle ville ou de faire leur première colo, les centres de vacances peuvent les accueillir durant les vacances scolaires. L’occasion de gagner en autonomie et de revenir avec de nombreux souvenirs à raconter à tous les copains à la rentrée !

Les applications de services à domicile

Si vous souhaitez que votre enfant soit gardé à votre domicile, ce ne sont pas les applications de services à la personne qui manquent. Wecasa, O2, Kinougarde ou encore Yoopies proposent une solution qui permet aux parents de faire garder leurs enfants, de manière occasionnelle ou régulière. Nous vous recommandons de les comparer afin de sélectionner celle qui vous convient le mieux.

Pour une garde gratuite, facile et entre personnes d’un même réseau, l’application Airbabysit permet également de faire garder ses enfants sans frais. Les échanges sont collaboratifs : un jour, c’est vous qui dépannez un papa ou une maman, une autre fois, vos enfants sont confiés à un utilisateur de votre réseau de confiance.