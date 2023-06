Comment l’exposition aux écrans affecte-t-elle la santé physique des enfants sur le long terme ?

En France, Santé Publique France recommande au sein de sa dernière étude en date du 12 avril 2023 de ne pas laisser les enfants de moins de deux ans devant les écrans, et de ne pas autoriser les enfants de 2 à 5 ans à rester plus d’une heure les yeux rivés devant la télévision ou un téléphone portable. Les enfants entre 6 et 11 ans ne doivent quant à eux pas être exposés plus de 2h par jour aux écrans de loisirs (hors temps scolaire).

Quid de la réalité ? D’après l’étude Elfe, basée sur le suivi de plus de 18.000 familles, dès l’âge de deux ans, un enfant français passe en moyenne 56 minutes au quotidien devant un écran. En 2013, c’était déjà 6 minutes de moins, par rapport aux données révélées par l'étude Nutri-Bébé. Un chiffre en constante évolution, tout comme l’augmentation des risques sur la santé physique de votre enfant.