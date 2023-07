Comment profiter de cours de natation gratuits pour les enfants de 4 à 12 ans

Pour inscrire son enfant, il faut se rendre sur le site de la FFN et consulter la liste des établissements dans toute la France qui ont des places disponibles. On en trouve jusqu'à une dizaine par département. La plupart de ces piscines proposent des cours pendant les vacances d'été, certaines pendant les petites vacances scolaires, et un petit nombre d'entre elles pendant les week-ends et les temps d'activité périscolaires en-dehors des vacances.