Phrases assassines, remarques désobligeantes, critiques franches… Les enfants sont parfois inventifs lorsqu’ils veulent piquer au vif leurs parents. Même si ce n’est pas toujours facile de garder son calme face aux attaques souvent rudes et cruelles, il vaut mieux ne pas réagir à chaud. Parce qu’à tout âge votre enfant a besoin de tester vos limites, il est préférable d’aborder le sujet de manière constructive une fois les esprits apaisés.

"Tu es moche", "tu es nul (le)", "de toute manière, tu ne comprends rien", "je te déteste"… en tant que parents, vous avez forcément déjà entendu ces phrases de la bouche de vos enfants. Même sans être susceptible, elles font mal, car elles pointent des défauts physiques ou psychologiques, ou des carences éducatives.

Mais rassurez-vous, les enfants ne détiennent pas toujours la vérité malgré le proverbe. Au lieu d’en faire une affaire personnelle, il est préférable de prendre du recul. Mais quelle est la bonne attitude à adopter pour que cette situation ne se reproduise plus ?

Pourquoi votre enfant tient des propos blessants ?

Dès que l’enfant acquiert le langage vers trois ans, il peut prononcer des paroles blessantes, car il n’a aucun filtre. Mais ce n’est que vers six ou sept ans que votre progéniture prend vraiment conscience du pouvoir des mots et en abuse pour vous piquer volontairement. Pour construire son identité et grandir, votre enfant a besoin de s’opposer et de vous rejeter. Il s’agit d’un passage obligé, y compris chez les adolescents. Les choses rentrent naturellement dans l’ordre lorsque votre enfant acquiert davantage de maturité sur le plan psychique.

Le psychothérapeute Stéphane Clerget explique dans Psychologies que les jeunes gens décèlent les failles du système parental et s’engouffrent dans la brèche pour défendre leurs intérêts. Peut-être, interdisez-vous à votre progéniture de prononcer des gros mots, mais qu’il est difficile pour vous de les retenir au quotidien ? Votre fille ou garçon peut utiliser vos contradictions afin de vous mettre en difficulté. Selon Stéphane Clerget, nos enfants nous connaissent mieux que quiconque et nous le prouvent en épinglant nos travers de manière injuste ou exagérée. Cela crée chez le parent un sentiment de malaise.

Il faut aussi prendre en compte la rivalité œdipienne qui pousse l’enfant à dévaloriser physiquement le parent du même sexe afin de capter le regard de l’autre parent. La psychologue Christine Brunet révèle dans Psychologies qu’il s’agit également d’une manière de se rassurer. En pointant des traits physiques qu’il partage avec vous, votre enfant teste votre capacité à assumer vos complexes.

La bonne réaction à avoir face aux paroles blessantes

Selon Christine Brunet, riposter sur le même mode est la pire chose à faire. Il n’est pas question pour autant de laisser passer. La frontière entre expression de soi et irrespect se révèle parfois très mince. Il faut impérativement éviter l’escalade et ne pas répondre du tac au tac. Faire une pause dans les échanges s’avère essentiel. On peut s’isoler dans une autre pièce, mettre son enfant à l’écart pour qu’il réfléchisse ou passer la main à l’autre parent.

Certes, vous avez l’impression de tomber de votre piédestal et de manquer de reconnaissance, mais prendre de la distance sur l’événement reste indispensable. Même si vous éprouvez de la honte et de la colère, n’oubliez pas que ces paroles proviennent d’un individu encore immature sur le plan émotionnel. Il ne sert à rien de brandir la menace de la punition ou de lui interdire de s’exprimer.

Généralement, les phrases assassines sont prononcées pour appuyer là où ça fait mal dans les moments de colère, de frustration et de désaccord. Dès que les tensions sont apaisées, prenez le temps d’en discuter ensemble en expliquant que ses propos vous blessent. Il faut petit à petit l’aider à intégrer le concept de filtre social. On peut aussi utiliser l’humour pour dédramatiser : « Mon grand nez, c’est mon côté sorcière » par exemple. Profitez-en pour faire passer des messages sur la différence et l’importance de l’empathie.