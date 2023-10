Comment savoir si mon enfant peut rentrer tout seul de l’école ?

Si on ne laissera pas un enfant aller et rentrer tout seul de l’école avant l’âge de huit ou neuf ans, il est surtout important de s’interroger sur sa maturité et son autonomie. Premièrement, veut-il effectuer le trajet entre l’école et la maison tout seul ou est-ce vous qui trouvez cette option plus pratique ? Chaque enfant se développe à son propre rythme et il doit être prêt et volontaire. S’il vous demande à avoir plus de responsabilités et qu’il vous prouve qu’il est capable de les tenir, envisagez cette option. De plus, il est important de savoir s’il est suffisamment responsable et conscient des dangers encourus à l’extérieur. Lors de déplacements, fait-il attention aux feux, aux pistes cyclables, aux passages piétons, aux sorties de parking ou encore aux chaussées déformées ?