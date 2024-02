Comment savoir si mon enfant souffre de TOP ?

Un enfant qui souffre de TOP est en opposition et en confrontation permanente avec les figures d'autorité. Ce syndrome peut se manifester par une attitude passive de l’enfant, agressive ou par des crises. Aucune cause précise ne peut expliquer l’apparition de TOP chez l’enfant.

Votre enfant est colérique, irritable et en confrontation permanente ? Une telle attitude peut être passagère, mais il se peut aussi que votre enfant souffre de trouble oppositionnel avec provocation (TOP). Quel est ce syndrome et comment le déceler ? On vous explique.

Qu’est-ce que le syndrome TOP ?

Le TOP est un trouble du comportement qui peut toucher les enfants, dès l’âge de 4 ou 5 ans, et les adolescents. Il se caractérise par une attitude hostile, provocatrice et en opposition aux figures d’autorité, c’est-à-dire bien souvent aux adultes.

Un enfant atteint de trouble oppositionnel avec provocation est en confrontation systématique et a tendance à être violent physiquement ou psychologiquement. Cette opposition peut s’exprimer au travers de "propos haineux et sournois", explique la psychoéducatrice et fondatrice de SOSpsychoéducation Vickie Bois, à MagicMaman.

Le TOP n’a pas toujours de cause réellement établie. Son apparition peut provenir de plusieurs facteurs, comme un manque de reconnaissance ressenti par l’enfant, de mauvaises relations avec ses parents, un événement difficile ou traumatique comme un décès ou un déménagement, ou encore pour des raisons génétiques, si les parents sont atteints de troubles psychiatriques.

Comment reconnaître un TOP ?

L’opposition est une étape tout à fait normale dans le développement de l’enfant qui se construit et teste les limites. Mais si cette attitude devient proéminente, au point de troubler l’équilibre de la famille, il peut s’agir d’un TOP. Il se caractérise par une irritabilité de l’enfant, de la colère, de la défiance, de la désobéissance, de la provocation et de l’hostilité. Dans les faits, le TOP peut se manifester de différentes façons. L’enfant peut se mettre à crier, à pleurer, à se débattre ou devenir violent lorsque l'adulte lui demande quelque chose. Cela peut aussi passer par une ignorance totale de l’adulte et de sa demande, l’enfant fait comme s’il n’avait pas entendu. Dans certains cas, le jeune va commencer à effectuer la tâche que l’adulte lui a demandé de faire, puis s’arrêter et le défier ou le provoquer.

L’opposition prononcée de l’enfant doit inquiéter lorsqu’elle dure dans le temps. Auquel cas, il est conseillé de consulter un pédopsychiatre, qui sera à même de poser un diagnostic. Si votre enfant est diagnostiqué TOP, une psychothérapie pourra vous être proposée pour l’aider à surmonter son trouble.