Au terme de six mois d'auditions, la commission parlementaire d'enquête sur les crèches rend public son rapport ce lundi. Sa rapporteure, Sarah Tanzilli (Renaissance), détaille ses principaux enseignements et les pistes qui en découlent. Elle évoque une dégradation des conditions de travail des professionnels à l'origine d'une pénurie.

Le modèle économique des crèches et la qualité d'accueil du jeune enfant dans le viseur. La mission de la Commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les crèches a soumis son rapport au vote lundi 27 mai dernier, au terme de six mois d'auditions et de déplacements. Des travaux qui faisaient suite à des dysfonctionnements graves dévoilés dans certaines structures. Si les élus LFI et écologistes se sont abstenus, tous les députés présents ont voté le document de 276 pages. Ce dernier doit être publié sur le site de l'Assemblée nationale, ce lundi 3 juin.

À cette occasion, sa rapporteure, la députée Renaissance Sarah Tanzilli, revient pour TF1info sur les principaux enseignements de ces six mois d'enquête et les pistes qui sont proposées pour remédier aux défaillances identifiées.

"Ce système s'est construit sur une logique quantitative"

Quels sont les principaux enseignements du rapport rendu public ce jour ? Qu'en est-il du lien entre les dérives et la marchandisation du secteur, pointé du doigt ces derniers mois ?

Les travaux ont révélé des défaillances systémiques dans le fonctionnement des crèches et mettent en évidence un système à bout de souffle. Ce système s'est construit sur une logique quantitative qui visait à accueillir un maximum d'enfants. Cela a pour effet de créer une sorte de cercle vicieux puisque pour répondre à une pénurie de personnel, on a fait le choix, depuis vingt ans, d'alléger les taux d'encadrement. À cela est venu s'ajouter une complexité de financement pour compléter la part de la CAF, appelée PSU (Prestation de Service Unique).

Il est important de préciser que ces défaillances ont été identifiées dans tous les types de crèche, qu'elles soient publiques ou privées. En effet, en investiguant les modèles économiques des groupes privés de crèche et les fonds d'investissement, on a pu constater que leur objectif n'est pas de chercher de la rentabilité à court terme. Ils nous ont expliqué que leur modèle s'était fondé sur la croissance des groupes. C'est bien là-dessus qu'ils parient pour réaliser leur rentabilité. Cela veut dire qu'ils apportent un soutien financier, mais n'imposent pas une rentabilité à court terme. Mis bout à bout, les éléments collectés nous font dire qu'on rencontre des difficultés dans les crèches qui ne sont pas liées à la présence des fonds, mais bien à un modèle économique qui n'est pas satisfaisant.

"La cible des micro-crèches a plutôt été ratée"

Certaines conclusions de ce rapport et les préconisations qui en découlent concernent spécifiquement les micro-crèches, visées depuis le drame survenu à Lyon en juin 2022. Qu'ont-elles de spécifique ?

Les micro-crèches sont à l'origine un outil créé en 2006 dans des territoires plutôt ruraux grâce à des établissements plus petits (12 places maximum), avec un fonctionnement et un niveau de formation requis pour les professionnels inférieurs au droit commun des crèches. Or, on constate aujourd'hui qu'on retrouve finalement ces structures principalement dans les milieux urbains à destination de familles plutôt aisées. Cela ne contribue donc pas à établir la mixité souhaitée, la cible a plutôt été ratée. Plus généralement, les règles dérogatoires ne participent pas à la qualité d'accueil escomptée. Au fil des 20 dernières années, on a notamment considéré qu'on pouvait se permettre un allégement de la réglementation, en acceptant par exemple d'avoir un seul professionnel le matin à l'ouverture de la structure et un, le soir, à la fermeture. Il faut revenir là-dessus, avec deux professionnels à ces horaires plutôt qu'un seul, pour que des drames comme celui de Lyon, en 2022, ne puissent pas se reproduire.

Plus généralement, il n'y a pas plus vraiment de justification à cette différence de traitement entre les micro-crèches et les autres. Je propose de ne garder que ce qui fonctionne dans les micro-crèches, c'est-à-dire l'accueil en unité de petite taille, mais d'aligner ces structures sur les normes qui s'appliquent aux autres crèches, d'ici à 2027. Notons par ailleurs qu'un rapport rendu en mars démontre qu'il y a un problème concernant le financement de ces structures.

"Certaines PMI nous ont dit contrôler une crèche tous les dix ans"

Outre les pistes que vous venez d'évoquer, quelles sont les principales préconisations contenues dans le rapport pour remédier aux défaillances observées dans le secteur ?

La philosophie des préconisations de ce rapport est de remettre la qualité de l'accueil et le bien-être des professionnels au cœur du sujet. Cela passe notamment par des contrôles plus fréquents. En interrogeant toutes les CAF et PMI de France, on a pu constater une hétérogénéité très importante dans les conditions de réalisation de ces contrôles, avec des moyens humains très aléatoires. Certaines PMI nous ont expliqué contrôler une crèche tous les dix ans. Et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle on a plus de fermetures administratives sur les crèches privées. Il y a très peu de contrôle sur ces structures et l'on a peu généralisé le principe du contrôle inopiné. Je souhaite qu'on mette en place des contrôles une fois tous les trois ans au minimum. Je propose par ailleurs qu'en même temps que le rehaussement du taux d'encadrement, on affecte des professionnels à un groupe d'enfants en particulier. Il est très important pour l'enfant qu'on attribue des professionnels identifiés à un groupe, afin de développer ce lien d'attachement essentiel.

Concernant la réservation de berceaux dans les entreprises, on n'a pas accès au même service selon qu'on a un employeur qui fait de la réservation de berceaux ou non. Or, ce mécanisme de coupe-file me semble incompatible avec l'égalité d'accueil. Dans le rapport, je préconise donc la suppression de la réservation de berceaux par les entreprises et que l'attribution se fasse au niveau de la commune. Celle-ci deviendra l'interlocutrice unique pour la solution d'accueil et jouera un rôle de tiers financement.

J'entends les critiques concernant le manque de places en crèche, mais je suis convaincue que c'est en sécurisant l'accueil qu'on va résoudre la question du nombre de places. Je pense vraiment qu'au-delà de toutes les mesures qu'on propose, la stabilité du financement PSU va permettre de mieux rémunérer les professionnels.

"La première expérience a fait l'effet de repoussoir"

Vous avez fait référence au bien-être des professionnels comme un sujet essentiel. La perte de sens est-elle vraiment palpable dans le secteur et directement liée aux défaillances dont il souffre aujourd'hui ?

Tout est indéniablement lié. C'est bien pour cela que l'on parle d'ailleurs de cercle vicieux de la défaillance. La perte de sens est réelle chez les professionnelles qui disent en avoir ras-le-bol qu'on leur dise "amusez-vous le bien" le matin, en déposant les enfants. On ne mesure pas toujours ou en tout cas, on n'exprime pas assez au quotidien la pénibilité et la responsabilité de ce métier et la reconnaissance qu'il mérite. On constate qu'il y a une part importante des étudiants qui, après le premier stage en structure, se réorientent. Leur première expérience fait donc l'effet de repoussoir. C'est une preuve que les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour que les professionnels travaillent dans des bonnes conditions. N'oublions pas que la qualité d'accueil dépend d'abord aux professionnels.