À ce stade, plus de 1500 postes n'ont pas été pourvus cette année aux concours de professeurs des écoles. Cela représente 15% des postes qui étaient offerts. Les syndicats alertent sur la "pénurie durable" d'enseignants.

Les chiffres confirment à nouveau une crise structurelle. À ce stade, des milliers de postes n'ont pas été pourvus cette année aux concours de professeurs des écoles, faute de candidats au niveau en nombre suffisant, selon des chiffres relayés par des syndicats ce lundi 17 juin. Dans un communiqué, la FSU-Snuipp, syndicat majoritaire dans le primaire, alerte sur la "pénurie durable" d'enseignants.

15 % des postes non pourvus

Selon les données, accessibles sur une plateforme du ministère de l'Éducation nationale et compilées par la FSU-Snuipp, ce sont très précisément 1539 postes qui n'ont pas été pourvus cette année aux différents concours, sur les 9885 postes offerts. Comme pour les années passées, les académies les plus touchées sont celle de Versailles et de Créteil. De quoi pousser le principal syndicat du premier degré à s'alarmer de ce déficit, soulignant dans un communiqué que "le nombre de postes vacants est similaire à celui de l'année passée", qu'il chiffre à 1533.

Dans le détail, pour le seul concours externe de professeurs des écoles, 6846 postes ont été pourvus sur 7917 offerts, écrit la FSU-Snuipp. Elle précise que les chiffres donnés ne comptabilisent pas ceux de Mayotte, ni ceux de concours supplémentaires des académies de Créteil et de Versailles, qui ne sont pas encore connus. "Cette année encore, la perte se concentre sur les académies de Créteil et Versailles, déficitaires depuis très longtemps. On n'arrive pas à enrayer cette crise", a réagi auprès de l'AFP Guislaine David, secrétaire générale de ce syndicat. Selon les chiffres cités par la FSU-Snuipp, 670 postes n'ont pas été pourvus à Créteil, 692 à Versailles et 174 en Guyane. "On n'est pas très surpris, mais par contre, à nouveau très inquiets", a commenté auprès de l'AFP Elisabeth Allain-Moreno, secrétaire générale du syndicat SE Unsa.

Si la crise n'est pas aussi aiguë qu'en 2022, lorsque plus de 4000 postes n'avaient pas été pourvus, reste que le "choc d'attractivité" promis par le gouvernement "n'existe toujours pas", comme l'a souligné Jérôme Sinot, secrétaire national de la CGT Educ'action en charge du premier degré.