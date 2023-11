Conflits entre frères et sœurs : quelles activités proposer pour les gérer et les calmer ?

Puzzle, dessins, peintures… Les activités créatives permettent d’apaiser les tensions entre frères et sœurs. Veillez à féliciter chacun des membres de la fratrie pour leur réalisation. Il est important que tout le monde trouve sa place au sein du foyer.

Tous les frères et sœurs se chamaillent et c’est normal. L’amour qu’ils éprouvent l’un pour l’autre n’évite malheureusement pas les disputes. Il existe plusieurs activités à leur proposer pour apaiser les tensions et leur apprendre à fonctionner comme une équipe et non comme des rivaux.

Une activité créative où chacun a un rôle

La plupart du temps, les disputes entre frères et sœurs naissent à cause de l’ennui. On ne sait pas comment s’occuper alors pourquoi ne pas se faire la guerre et ainsi attirer l’attention des parents ? Les enfants sont parfois des êtres surprenants. Constamment en rivalité pour se faire une place dans la maison et auprès de papa et maman, il est parfois dur de les calmer. C’est la raison pour laquelle les activités créatives sont parfaites pour évacuer les tensions, mais aussi permettre aux enfants de créer du lien. Vous pouvez leur proposer de faire un cadre photo de votre famille, en leur permettant de dessiner et d'écrire à côté des clichés. De quoi faire appel à leur imagination, mais aussi de raviver des bons souvenirs tous ensemble. Les frères et sœurs peuvent aussi créer un ensemble de figurines ou d’objets en pâtes à modeler ou en argile. Veillez à les féliciter pour leur bonne entente et à les complimenter individuellement pour leurs réalisations.

Un jeu de société en famille

Pour consolider les liens entre frère et sœur, rien de mieux qu’un jeu de société ludique en famille, comme un Trivial Pursuit, un Pictionnary, un Code Names ou encore un Time’s Up. S’il est possible qu’ils soient en équipe contre les parents, ils peuvent être motivés à vouloir gagner ensemble face à vous. Évitez néanmoins d’opter pour des jeux dans lesquels il est utile de mentir ou de manipuler les autres joueurs pour gagner, au risque d’envenimer les choses.

Un tableau des mots à bannir

Si vos enfants ont tendance à s’insulter de tous les noms lors des disputes, vous pouvez leur proposer de créer, en famille, un tableau des mots à bannir. Affiché sur le réfrigérateur et dans le salon, il leur permettra de se rappeler l’un et l’autre ce qu’ils ont droit de dire, ou non. Lors de sa conception, demandez à chacun quels surnoms, quels mots, phrases ou insultes ils ne veulent plus entendre de la bouche de l’autre. Pour que ce soit impactant, mais aussi amusant, faites une seconde colonne avec les surnoms marrants autorisés.