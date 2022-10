Conseils de psy : faut-il souvent dire "je t'aime" à ses enfants ?

Stéphane Clerget va plus loin, voyant un "bon signe" lorsque l'enfant ne répond pas par un "je t'aime". Selon le pédopsychiatre, "un enfant ne va pas dire spontanément 'je t’aime' à un parent, ou alors il va imiter le parent qui le lui dit tout le temps. L'enfant saisit que ce témoignage fait plaisir au parent et peut aussi utiliser ce "je t'aime" pour le manipuler. Autre possibilité, poursuit-il, celle de l'enfant qui entend beaucoup de 'je t’aime' entre ses parents et qui, dans une compétition œdipienne, va le dire à son tour pour essayer de prendre la place de l’autre parent. Ou encore, il y a ces petits jeux entre parents-enfants, où le parent entretient une relation ludique-tendre avec son enfant en lui disant 'tu sais que je t’aime et que tu m’aimes toi aussi', et l’enfant apprend à dire 'je t'aime' par ce jeu."

Le pédopsychiatre note par ailleurs le risque du "je t'aime" à outrance chez des enfants si habitués à l'entendre par un parent que le doute finit par naître lorsque ce dernier ne le dit pas : "Cela arrive souvent lorsqu'un de deux parents le dit beaucoup et l'autre parent plus pudique (le père le plus souvent) ne le dit pas ou peu. Quand un enfant doute alors de cet amour, il peut être nécessaire de lui dire "je t’aime" pour le rassurer." En revanche, remarque Stéphane Clerget, "il peut lui arriver à partir de trois-quatre ans de dire à un de ses parents 'je ne t’aime plus'. Une manière de dire qu’il est fâché sur le moment mais aussi de tester l’amour du parent." Et que dire en tant que parent dans ce cas-là ? "Répondre : pas de souci, je t’aime pour deux. Et s’il y a des comportements que l’on n’aime pas chez les enfants, lui dire aussi qu’on l’aimera, lui, toujours."