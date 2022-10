Conseils de psy : je n'arrive pas à dire "je t'aime" à mes enfants... C'est grave ?

"Je t'aime" est sans doute la phrase la plus belle à entendre dans la vie, la plus consolatrice à écouter dans une chanson... mais elle est aussi la plus compliquée à dire. Bien sûr, il y a le "je t'aime" de la passion amoureuse qui traduit le désir, l’amour... sur lequel souvent chacun achoppe et que l'on dit inhibé par la peur de la réaction de l'autre. Mais il y a aussi et surtout le "je t'aime", plus complexe, de la relation parent-enfant qui, parfois, ne vient pas naturellement chez les parents.

Selon le psychopédagogue Alain Sotto, sollicité par TF1info, ce "je t'aime" reste très difficile à prononcer pour les hommes "pour des raisons générationnelles et culturelles". "On a beau trouver 'cliché' cette idée selon laquelle les petites filles disent plus facilement 'je t'aime' que les petits garçons, elle n'en reste pas moins avérée. Dans notre société et selon nos cultures, pour certains garçons, dire 'je t’aime', c’est trop se montrer, trop dévoiler ses sentiments." Une pudeur liée à l’éducation et héritée de la génération de nos grands-parents qui, "s'ils ne verbalisaient pas facilement le 'je t'aime', n'en aimaient pas moins leurs enfants".