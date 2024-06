Le cookie jarring est un terme anglais que l’on pourrait traduire par "ranger quelqu’un dans un bocal à biscuits". Cette pratique amoureuse toxique consiste à faussement s’engager avec une personne que l’on garde en vérité sous le coude, en plan B. Les psychologues considèrent que les adeptes de ce type de relation souffrent généralement d’une peur de l’abandon.

Après le icing, le snooze dating ou encore le rock teasing, le cookie jarring fait son entrée dans la longue liste des pratiques amoureuses les plus toxiques. Il s’agit d’une relation erronée, dans laquelle on vous promet faussement de l’engagement. En réalité, vous êtes placé au rang de roue de secours, comme un cookie gardé au chaud dans une boîte en attendant d’être mangé. Cette tendance crée un déséquilibre entre les deux partenaires : l’un pense "vivre une relation tout à fait normale et respectueuse, mais qui n'est pour l'autre qu'un plan B par mesure de sécurité", explique la psychologue Catalina Lawsin dans une interview accordée à NBC News. Comment identifier cette manipulation amoureuse et existe-t-il un profil type des adeptes de cookie jarring ?

Cookie jarring : les signes qui doivent vous alerter sur cette relation toxique

Plusieurs comportements toxiques permettent de déceler que l’on est victime de cooking jarring. Le premier est la distance établie par votre partenaire avec vous : l’être-aimé n’a que peu de temps à vous accorder, que ce soit par textos ou pour passer du temps ensemble. Par ailleurs, la personne évoque rarement, voire jamais, ses projets à vos côtés. Theresa Herring, thérapeute conjugale aussi interviewée par NBC News, préconise de prêter attention aux moindres signes : "Si vous sortez avec quelqu’un, mais que vous vous sentez toujours un peu mal à l’aise quant à votre statut dans sa vie, il y a de fortes chances que vous soyez en train de vous faire avoir." À moins de se voiler la face, l’instinct permet la plupart du temps de sentir que quelque chose cloche.

Quel est le profil type des adeptes du cookie jarring ?

Un adepte de cooking jarring multiplie en général les conquêtes. Vous n’êtes pas le seul cookie laissé de côté dans la boîte. Selon Véronique Kohn, psychologue française, cette pratique cache en réalité une peur de l’abandon. Le fait d’assurer ses arrières avec plusieurs partenaires minimise ses chances de se retrouver seul. "Celui qui pratique le cookie jarring a également peur de ne jamais être comblé. Il se dit que ses besoins ne sont pas couverts ou qu’ils ne le seront plus à l’avenir", précise la psychothérapeute spécialiste des relations amoureuses sur sa chaîne YouTube. Ce schéma est bien entendu nocif et destructif pour toutes les personnes concernées : celui ou celle qui en est à l’origine risque de perdre chacune de ses relations, alors que la victime peut très mal vivre le fait d’avoir été utilisée, en plus de perdre confiance en soi et en les autres.