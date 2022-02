Covid à l'école : les évaluations de CP maintenues mais reportées

Pour Guislaine David, secrétaire générale du SNUipp-FSU, premier syndicat du primaire, interrogée par l'AFP, le choix de maintenir et de reporter ces évaluations "n'a aucun sens". "Les élèves ont besoin de temps d'apprentissage en classe, après des mois de décembre et janvier très compliqués et non pas besoin d'évaluations qui vont mettre la pression à tout le monde", regrette-t-elle.

Même sentiment pour le syndicat des inspecteurs Sui-FSU, qui "appelle les inspecteurs à n'exercer aucune pression sur les enseignants de CP ou leurs directeurs et directrices d'école pour les contraindre à réaliser ces évaluations", a-t-il dit dans un communiqué. Pour ce syndicat d'inspecteurs, "les résultats de ces évaluations seront complétement faussés compte tenu de la désorganisation des écoles ces derniers mois" et "elles viendront ajouter une charge de travail chronophage inutile alors que les enseignants, et surtout les élèves, ont besoin de se centrer sur les apprentissages".