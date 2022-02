Nouveau protocole sanitaire à l'école : les pistes à l'étude

Enfin, un assouplissement de la mesure concernant le "non-brassage" pourrait être annoncé pour éviter les fermetures de classe. Pour rappel en effet, depuis le 9 décembre et le passage au niveau 3 du protocole sanitaire en école primaire, les brassages par niveau et par classe sont limités, notamment pendant la restauration. L'une des conséquences directes de cet allégement serait, en cas d'absence d'un enseignant, de pouvoir de nouveau répartir les élèves dans d’autres classes, et non plus de les renvoyer chez eux comme c'est le cas aujourd'hui.